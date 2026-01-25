ಮುಖ ಚಂದವಾಗಿ ಇದ್ದರೇ ಮನಸು ಕೂಡ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೂ ಹೆಚು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖವೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪಳ..ಪಳ ಎಂದು ಹೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಆಪಲ್ ಅಥವಾ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಗೂ ದಿವ್ಯಔಷಧ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅವು ಮುಖದ ಕಾಂತಿನ ಹೆಚ್ಚುಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಜೀವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ.
ಆಪಲ್ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆನ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮುಖವನ್ನು ಕಾಂತಿಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೂ ಉಂಟು. ಸೇಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಎ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಇವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ರಾಡಿಕಲ್ನಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೇಬು ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
