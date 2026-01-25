English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಅಂದವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆ.. ಆಪಲ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಅಂದವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆ.. ಆಪಲ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂದವಾಗಿ, ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಖ ಕಾಂತಿಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 25, 2026, 01:08 PM IST
  • ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ
  • ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಖ ಕಾಂತಿಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
  • ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕು ಆಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ

ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಅಂದವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆ.. ಆಪಲ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

ಮುಖ ಚಂದವಾಗಿ ಇದ್ದರೇ ಮನಸು ಕೂಡ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೂ ಹೆಚು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖವೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪಳ..ಪಳ ಎಂದು ಹೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಆಪಲ್‌ ಅಥವಾ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಿದೆ. 

ಆಪಲ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಗೂ ದಿವ್ಯಔಷಧ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅವು ಮುಖದ ಕಾಂತಿನ ಹೆಚ್ಚುಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಜೀವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಆಪಲ್‌ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆನ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಸ್‌ ವಾಟರ್‌, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ನಂತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮುಖವನ್ನು ಕಾಂತಿಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೂ ಉಂಟು. ಸೇಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ, ಎ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ರಾಡಿಕಲ್‌ನಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೇಬು ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ.. ಕಿವೀಸ್‌ ಜತೆ T20 ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ, ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

apple peelsapple peels to get glowing skinBeauty tipsSkin Care TipsGlowing Skin

