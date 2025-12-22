English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್‌ ಗೊತ್ತಾ.. ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಹುಷಾರ್‌..!

ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್‌ ಗೊತ್ತಾ.. ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಹುಷಾರ್‌..!

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಸ್ಲಿಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 22, 2025, 12:42 AM IST
  • ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವುದನ್ನ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ
  • ಈ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು
  • ಸಮುದ್ರದ ಬೋಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಲಿಪರ್ಸ್‌ಗಳೇ ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌

Trending Photos

ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್‌?! ಪ್ರಭಾಸ್‌, ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿ, ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon7
Rashmika mandanna vijay deverakondas wedding
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್‌?! ಪ್ರಭಾಸ್‌, ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿ, ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ : ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ
camera icon6
Bollywood actress revelations
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ : ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ
ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಈ ಎಲೆಯನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್‌..
camera icon7
Guava Leaves Benefits
ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಈ ಎಲೆಯನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್‌..
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಸ್‌.. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?
camera icon5
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಸ್‌.. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?
ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್‌ ಗೊತ್ತಾ.. ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಹುಷಾರ್‌..!

ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈಗೀಗ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲರ್‌, ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಭಾರೀ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಬೋಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಸ್ಲಿಪರ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆದು ಹೋಗಿರುವ ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಬೀಳದಂತೆ ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್‌ ಯುತ್ಸ್‌ ಈ ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. 

ದೊಡ್ಡವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸರಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಸ್ಲಿಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ತರಿಸಿದೆ. ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಲೋಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲುಗಳ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಕಳೆಗೆ ಕಾಮಾನಿನ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ.. ನೆಟ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!

ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಾನಿನ ಆಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಡಿಗೆ ಶೈಲಿನ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ ಪ್ಯಾಸಿಟಿಸ್‌ ಎನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ ಅಥವಾ ಶೂಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.          

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20ಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ದಾಖಲೆ ಏನು?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Crocs slippersCrocsfoot doctorsrecommend CrocsBad Your Feet

Trending News