ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್‌ ಗೊತ್ತಾ.. ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಹುಷಾರ್‌..!

ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈಗೀಗ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲರ್, ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಭಾರೀ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆದು ಹೋಗಿರುವ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಬೀಳದಂತೆ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯುತ್ಸ್ ಈ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸರಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಸ್ಲಿಪರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ತರಿಸಿದೆ. ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಲೋಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲುಗಳ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಕಳೆಗೆ ಕಾಮಾನಿನ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಾನಿನ ಆಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಡಿಗೆ ಶೈಲಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಪ್ಯಾಸಿಟಿಸ್ ಎನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಶೂಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
