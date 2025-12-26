English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಂತೂ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು, ಯಾಕೆ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಂತೂ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು, ಯಾಕೆ?

ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ಎಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ರಾತ್ರಿ, ಚಳಿಗಾಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿನ್ನಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 26, 2025, 03:35 PM IST
  • ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
  • ಇವರು ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ?
camera icon6
Kannada Actors 2025
2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ?
ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ- ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು? ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್..!
camera icon6
Bigboss kannada 12
ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ- ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು? ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್..!
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಟಾಪ್-‌ 5 ಶತಕಗಳು.. ಎರಡು ಬಾರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌
camera icon5
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಟಾಪ್-‌ 5 ಶತಕಗಳು.. ಎರಡು ಬಾರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ದ್ವಿಗುಣ: ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 365 ದಿನವೂ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!
camera icon5
Brihaspati Effect
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ದ್ವಿಗುಣ: ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 365 ದಿನವೂ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಂತೂ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು, ಯಾಕೆ?

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಹಲವು ಜನರಂತೂ ಯಾವ ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೇ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲವಾದರೂ ಜನರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕಥೆನಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ, ಶೀತಗಳಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ಲೂ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ್ ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಾಮಾನದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರ  ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.   

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿನ್ನಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೊದಲೇ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ಇರುವವರು ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವರು, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮುವವರು ತಣ್ಣನೆಯ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಇರುವ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ಒಳಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಣಗಿ ವೈರಲ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಾ.. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತದ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ 
ಗಬ ಗಬ ಎಂದು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ice cream. health problemseating ice creamHealth problemsWeight gainDiabetes

Trending News