English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ..!

ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ..!

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಧವ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳವಾಗುವ ಅಥವಾ ಭಾರವಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 9, 2025, 05:25 PM IST
  • ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಧವ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳವಾಗುವ ಅಥವಾ ಭಾರವಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ
  • ಮರುದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
camera icon6
BULLION MARKET
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ : ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ
camera icon6
EPS
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ : ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon6
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ RBI ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ: ನೂತನ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ...
camera icon11
Zero balance account
ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ RBI ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ: ನೂತನ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ...
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ..!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಒತ್ತಡ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಿಂಧವ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಸರಳ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ-ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!

1. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ-ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಧವ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳವಾಗುವ ಅಥವಾ ಭಾರವಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮರುದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ.

2. ಕೆಲಸ-ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ

ಕೆಲಸ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಗುರುವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಧವ ಉಪ್ಪು + 7 ಲವಂಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಪೊಟ್ಟಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಆಫೀಸ್ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ.ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ಕನಸನ್ನೇ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿಸಿದ ಅಪಘಾತ.. ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರು ಸೇರಿದ್ದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ!

3. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಹಣದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಧವ ಉಪ್ಪು, ಕೆಲವು ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ. ಈ ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿಜೋರಿ/ಬೀರು/ಹಣ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ.ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
Salt RemediesHome positivityEnergy cleansingVastu Tipsmoney luck

Trending News