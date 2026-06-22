Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ

ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ

Are you eating without feeling hungry: ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 22, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:32 PM IST
ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಅವಮಾನ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?
Actress Sreeleela42 min ago
2
Gadag drought conditions karnataka1 hr ago
3
Karnataka Home Minister Priyank Kharge1 hr ago
4
Bengaluru traffic1 hr ago
5
Karnataka Drought kannada news1 hr ago