ಜಿರಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ..!

ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಆಗಾಗ ಜೀರಳೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆಯೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿವೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 'ನಾನಿ ಮಾ ಕಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ.ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ: 2 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ.
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ನ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಅನಾನುಕೂಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.ಈಗ ಈ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಕೆಳಗೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹಿಂದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿರಿ.ಈ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಈ ಪಾಕವಿಧಾನ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಜಿರಳೆಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕಾಫಿಯ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಅವುಗಳ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜಿರಳೆಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾಫಿಯ ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ 2-3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹಳೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.