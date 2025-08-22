English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ! ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ..

Moles on body significance: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 22, 2025, 11:33 AM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲ
  • ಬದಲಾಗಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ

ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ! ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ..

Astro tips: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ತೊಡೆ: ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ -ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಫೇಮಸ್‌ ಜೋಡಿ! ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್..  

ಅಂಗೈ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ: ಅಂಗೈ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಆಂತರಿಕ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಇರಬಹುದು..

ಕೈ ರಕ್ತನಾಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗ್ಯ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೋರು ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಒಬ್ಬರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬರು ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ -ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಫೇಮಸ್‌ ಜೋಡಿ! ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್..  

ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಮಚ್ಚೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕೆಲವು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೋರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಜನರು ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ (ಶನಿ ಬೆರಳು) ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಜನರು ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮಚ್ಚೆಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ..  

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

