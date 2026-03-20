ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ? ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು..

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ, ದಿಕ್ಕು, ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮುಂಬರುವ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆರಂಭಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಈ ಇರುವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ವಾಸದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬುತ್ತದೆ.
ಇರುವೆಗಳು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು
ಇದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇರುವೆಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ → ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ.
ಉತ್ತರದಿಂದ → ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
ಪೂರ್ವದಿಂದ → ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಂಕೇತ.
ಸಾಲಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ರಾಹು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪು.. ಮನೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಹಿಟ್ಟು + ಸಕ್ಕರೆ: ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಇರುವೆಗಳು ಹೊರಬರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರ: ಇರುವೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅವು ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು: ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)