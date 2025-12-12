ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು ಪಕ್ಕಾ..

marriage remedy: ಮದುವೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.. ಇದರಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು:
- ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯ ಅರ್ಗಲ್ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅವಿವಾಹಿತರು ಬೇಗನೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಾಸ್ತು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
- ವರನು ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದರೆ, ಅವನು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಬೇಗ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶೀಘ್ರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು
- ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲು, ನವಗ್ರಹ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
- ನಿಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಓಪಲ್, ಅಂದರೆ ಮುತ್ತು ಧರಿಸಿ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
- ಗುರುವಾರದಂದು, ಬಾಳೆ ಮರದ ಮುಂದೆ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಬೇಗನೆ ವಿವಾಹವಾಗಬಹುದು.
- ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನು ಸ್ನಾನದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಶುಕ್ರನ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗೌರಿಶಂಕರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿ.
(ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)