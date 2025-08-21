English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಒತ್ತಬೇಡಿ..! 

ATM Fraud: ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಂಚಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಟಿಎಂ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ATM ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೂ ಸಹ ವಂಚಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 21, 2025, 04:30 PM IST
    • ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಂಚಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
    • ಎಟಿಎಂಗಳ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
    • ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ವಂಚನೆಗಳ ದೂರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಒತ್ತಬೇಡಿ..! 

ATM security tips : ಹಿಂದೆ, ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು. ಎಟಿಎಂಗಳ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಎಟಿಎಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಂಚಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಟಿಎಂ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಈಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ವಂಚನೆಗಳ ದೂರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. 

ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಕರು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು..  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ರದ್ದು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಎಟಿಎಂ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (ಪಿಐಬಿ) ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿರುವ ರದ್ದು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.

