ಕೀಲು ನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ

Ayurvedic Remedies : ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೀಲು ನೋವು, ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಊತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಯುವಕರು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 29, 2025, 11:07 AM IST
    • ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೀಲು ನೋವು, ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಊತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
    • ಇಂದು ಯುವಕರು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ EPFOನಿಂದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಘೋಷಣೆ
camera icon9
EPFO
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ EPFOನಿಂದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಘೋಷಣೆ
ಕೀಲು ನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ

Joint Pain tretment : ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಸಂಧಿವಾತವನ್ನು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವು ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತ (ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆ). ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಆಹಾರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವು ವಾತ ದೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ವಾತ ಸಂಧಿವಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಊತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಾತ ದೋಷವು ರಕ್ತ ದೋಷದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಗೌಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳು : ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಂಧಿವಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ-ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ರೋಗಿಯ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದೀಪನ್-ಬಸನ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ನೇಹನ, ಸ್ವೀದಾನ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಾಮನ ಅಥವಾ ವಿರೇಚನೆಯಂತಹ ಪಂಚಕರ್ಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 8,875 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ : ಸಂಧಿವಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರೋಗಿಯು ಭಾರವಾದ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ, ಹುಳಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಸಂಧಿವಾತವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಯೋಗ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಜ್ರಾಸನ, ತ್ರಿಕೋನಾಸನ ಮತ್ತು ಭುಜಂಗಾಸನದಂತಹ ಆಸನಗಳು ಕೀಲು ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಮತ್ತು ಭಸ್ತ್ರಿಕಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ವಾತವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ EPFOನಿಂದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ  ಘೋಷಣೆ 

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)

