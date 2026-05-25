baby falls asleep when mother sings lullaby: ಮಗು ಅಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ತಾಯಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಾಯಿ ಹಾಡುವ ಧ್ವನಿಗೆ ಮಗು ಮಲಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಎನ್ನುವು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಿಶುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಹಾಡು, ತಾಯಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಹಾಡು, ಲಯ ಮತ್ತು ಮಧುರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 24ನೇ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಶಿಶುವಿನ ಕಿವಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಾಶಯದ ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅವು ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣವು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಧ್ವನಿ, ಪದಗಳ ಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಮಗುವನ್ನು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತವು ಭಾವನೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಸಂಗೀತವು ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳಿನ ಬಹು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಮೆದುಳಿನ ನರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಎಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಹಿತವಾದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿದಾಗ, ಮಗು ಕೇವಲ ಮಧುರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಪರಿಚಿತ ಧ್ವನಿಗಳು, ಅವರ ಮುಖಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.