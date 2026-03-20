  ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್!‌ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪಕ್ಕಾ..

bathroom tiles Cleaning: ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ, ನೀವು ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 20, 2026, 07:59 AM IST
  • ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಟೈಲ್‌ಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ
  • ಆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ತೇವಾಂಶ, ಸೋಪ್ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಟೈಲ್‌ಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೇ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ.. 

ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಿಸಿ ಟೈಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ:
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.  

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ:
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಟೈಲ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಬ್ಲೀಚ್ ಬಳಸಿ:
ಬ್ಲೀಚ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೀಚ್ ಬಳಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಟೈಲ್‌ಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಲಹೆಗಳು:
ಪ್ರತಿದಿನ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ‌ ಒಣಗಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿ. ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

