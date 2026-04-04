ಕೂದಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಈ ಎಲೆಯೇ ರಾಮಬಾಣ! ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..

Bay Leaf for Hair: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ನಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಬೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು, ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ:
ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಅವು ಬೆಂದ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಲು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ.. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತುರಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ:
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ.. ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕಾಲು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು:
ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಈ ನೀರನ್ನು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೇಪಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಸೀಳುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.. ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.