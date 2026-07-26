/ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಐದೇ 5 ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ.. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Monsoon food safety: ಮಳೆಗಾಲವು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತರಕಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಲೆಟಿಸ್ ನಂತಹ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸದೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕು ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕೋಸು ಕೂಡ ಒಂದು. ಎಲೆಕೋಸು ಎಲೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಳಕು, ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಡಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂಕೋಸು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅವು ಹೂಕೋಸು ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅಣಬೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಅಣಬೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೋಚಿತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.