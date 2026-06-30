/ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಹುಷಾರ್‌.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

seven different vegetables: ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಂತಹ ಗುಪ್ತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು.
ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಈ ಏಳು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೋಂಕು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಏಳು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಹೀರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಈ ಹುಳುಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸೇರಬಲ್ಲವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಗಳ ಬೀಜಗಳು ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಇತರ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದೆಗಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹುಷಾರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು.
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಒಳಗಿನ ಬೀಜಗಳ ನಡುವೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇವು ಅಲ್ಲದೇ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ಗಳು ಚಾಮ ಎಲೆಗಳ (Chama leaves) ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯದೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕುಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಬದನೆಕಾಯಿ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇಡೀ ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಎಸೆಯಿರಿ. ಬದನೆಕಾಯಿಗಳು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಕೋಸು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣದ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ಈ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೆದುಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಬಹುದು, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಕೋಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ ಕರಿ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹಾಕಿ.
ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಅದರ ಎಲೆಗಳ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ನಾಶಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಮ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಚ್ಚಾ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ.