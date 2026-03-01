ವಿಷಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು! ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ರೆ ಹಾವುಗಳ ದಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌

ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಹಾವುಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಸುಳುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬೆಳೆಸುವ ಓಲಿಯಾಂಡರ್ ಮರವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ಹಾವುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ. ಓಲಿಯಾಂಡರ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ದವಾದ ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮರದ ನೆರಳು ನೆಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಾಖವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಹಾವುಗಳು ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲು, ತಂಪಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮರಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವು ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಾವುಗಳು ಈ ಮರಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾವುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಓಲಿಯಾಂಡರ್ ವಾಸನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರಳು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಸ ಮತ್ತು ಉರುವಲು ಇರುವ ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಓಲಿಯಾಂಡರ್ ಮರಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಹಾವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪುರಾಣ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗಿಂತ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಓಲಿಯಾಂಡರ್ ಸಸ್ಯವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಗಿಡಗಳು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನೆರಳು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ನೆಲದಿಂದ ಕಸ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೆಲವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವು ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉರುವಲು ರಾಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ತೋಟವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾವುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
