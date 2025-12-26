English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೀರಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಔಟ್ ಫಿಟ್ ಈ ಟಾಪ್‌ 10 ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಪಕ್ಕಾ ಫಿದಾ!

ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೀರಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಔಟ್ ಫಿಟ್ ಈ ಟಾಪ್‌ 10 ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಪಕ್ಕಾ ಫಿದಾ!

Beautiful party dresses for ladies to slay in new years events 2026 :  ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ..ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಹೇಗಾಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಅಂತಾ ಥಿಂಕ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ..ನಾವು ಈ ಸೂಚಿಸುವ ಡ್ರೆಸ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೀವ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಾ..ನಾವು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಿಂದ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 26, 2025, 12:53 PM IST
 ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವ ಟಾಪ್‌ 10 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉಡುಪನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ..ಒಂದು ವಿಷಯ ಖಚಿತ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಿರಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಡುಪಿನ ಪದರಗಳು, ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿಗಿಯುಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.

ಮಿಸ್ ಚೇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಲೀವ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್
ಈ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಉಡುಗೆ ನೀವು ನೋಡುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೆರಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಧವು ಮೃದುವಾದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದು ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಭಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೆರಿಯಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ವುಮೆನ್ ಫಿಟ್ ಡ್ರೆಸ್
ಲೆರಿಯಾ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಈ ಮುದ್ರಿತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಅಂಶವಿದೆ. ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾದರಿಯು ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. V ಆಕಾರದ ಕಂಠರೇಖೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ತೋಳುಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಸೊಂಟವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸದೆ ಹೊಗಳುವ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮಿಸ್ ಚೇಸ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್
ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಉಡುಪಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಸ್ ಕೆಲಸವು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುವ ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೂವಿನ ಮಾದರಿಯು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಫಿಟ್ ಉಸಿರಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಡಿವೈರೋ ವಿ-ನೆಕ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಸ್ಲೀವ್
ಈ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಾ..ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಫೋಟೋಗಳು, ನೃತ್ಯ ಮಹಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. V ಆಕಾರದ ಕಂಠರೇಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಭುಜದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೋಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ವಸ್ತುವು ಉಡುಪನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸಂಜೆಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. 

ಅಡಿವೈರೋ ವಿ-ನೆಕ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಸ್ಲೀವ್
ಈ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಸೂಪರ್‌ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ..ಹೊಳೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನದಿಂದಲೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಫೋಟೋಗಳು, ನೃತ್ಯ ಮಹಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. V ಆಕಾರದ ಕಂಠರೇಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಭುಜದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೋಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ವಸ್ತುವು ಉಡುಪನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸಂಜೆಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಅದರ ಸುಲಭ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇರ್ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 

ಲಂಡನ್ ಬೆಲ್ಲಿ 
ಈ ಜಂಪ್‌ಸೂಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಜೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಭಾಗವು ಆಳವಾದ ಮೆರೂನ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಿನುಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಂಠರೇಖೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸುತ್ತುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಲೆರಿಯಾ ಫ್ಯಾಷನ್  ಎ-ಲೈನ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್
ಈ ಹೂವಿನ ಮುದ್ರಣ ಮಿನಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಮೋಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳು, ಕಾಫಿ ಡೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. V ಆಕಾರದ ಕಂಠರೇಖೆಯು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ..A ಲೈನ್ ಫಿಟ್ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೇ ದಿನವಿಡೀ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
 

ಇನ್ನು, ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ರೇಯಾನ್ ಮಿಡಿ ಲೆಂತ್ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ , ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ LITZO ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಉಡುಪುಗಳು , ಆಹ್ವಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಮಿಡಿ , ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಹಿಳೆಯರ 'ಡೆಸ್ಕ್-ಟು-ಡಿನ್ನರ್' ಫಿಟ್ & ಫ್ಲೇರ್ ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಔಟ್‌ ಮಾತ್ರ  ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ..

 

