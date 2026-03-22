  ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಸಾಕು..ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯೊದು ಪಕ್ಕಾ

ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಸಾಕು..ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯೊದು ಪಕ್ಕಾ

Glowing healthy skin tips: ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಮನೆಮದ್ದು. ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 22, 2026, 09:38 AM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ
  • ಈ ಸರಳ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ

Glowing healthy skin tips: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜನರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯು ಮಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಮನೆ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿಸಬಹುದು. 

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆಮನೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು, ತಾಜಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತುರಿದು, ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ತಿರುಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಿದೆ. ಇವು ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು, ಟೊಮೆಟೊ ತಿರುಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಫ್ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಅದಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂದತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಬ್ಲೀಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಕಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

