  ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗುತ್ತಾ?ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತು ಉತ್ತರ!

ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗುತ್ತಾ?ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತು ಉತ್ತರ!

 Beer kidney health risk: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 6, 2026, 03:10 PM IST
  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ
  • ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗುತ್ತಾ?ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತು ಉತ್ತರ!

 Beer kidney health risk: ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಬದಲು, ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬಿಯರ್ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಯರ್ ದೇಹವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂಪ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ.. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಳು

ಬಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾದ ನಂತರ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು 5 ಮಿಮೀ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯದಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕಲ್ಲು ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಅಸಹನೀಯ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೋಂಕುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಯರ್ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ವಯಂ-ಔಷಧಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇವಿಸುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..ಹೀಗೆ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತ

