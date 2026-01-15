English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಇದ್ದರೆ ಅಪಶಕುನವಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಇದ್ದರೆ ಅಪಶಕುನವಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ!

Lizard: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳಿದ್ದರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 15, 2026, 03:55 PM IST
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳಿದರೆ ಶುಭ ಶಕುನ ನುಡಿದಂತೆ
  • ಹಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ

Trending Photos

BBK12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ದೊಡ್ಮನೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವ ಖಡಕ್‌ ವಾಯ್ಸ್‌ ಇವರದ್ದೇ..
camera icon5
Bigg Boss Kannada Voice
BBK12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ದೊಡ್ಮನೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವ ಖಡಕ್‌ ವಾಯ್ಸ್‌ ಇವರದ್ದೇ..
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ
camera icon6
Lithium price surge
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon6
Makar Sankranti
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
BBK12: ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!?‌ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
camera icon5
Rakshita Shetty Bigg Boss prank
BBK12: ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!?‌ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಇದ್ದರೆ ಅಪಶಕುನವಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ!

Lizard: ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳಿರುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ಇದು ನಿಜ.. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹನುಮಂತನ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಗಡ್‌ ರಘು

ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಲ್ಲಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ನೊಣಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸುವ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ಹಲ್ಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತವೆ. ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನುನೊಣಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲ್ಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಆ ಕೀಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೊಳ್ಳೆ ಬೇಟೆಗಾರರು. ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಬದಲು.. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ.. ಎರಡೂ.. ಮತ್ತು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ 6 ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

LizardLizard in house good or bad astrologyBaby lizard advantages homeIs lizard good luck for homeLizard at home Vastu

Trending News