ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೇವಿನ ಮರವಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ..! ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತೀ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣಾವಾಗುತ್ತಾ ಈ ವೃಕ್ಷ?

neem tree: ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವುದಾದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲ ನಗರ ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಬೇವಿನ ಮರಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೇವಿನ ಮರ ಕೇವಲ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲ — ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೇವು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ವೃಕ್ಷ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ, ಅರಳಿ, ವಡ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಸಸ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇವು ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೃಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳದ ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇವಿನ ಮರದ ಹಾರದ ಧಾರಣೆ ಶನಿಯ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ-ಸಂತೋಷ ತರಲು ಈ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬೇವಿನ ಮರದ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇವಿನ ಮರ ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವೃಕ್ಷವಲ್ಲ — ಇದು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧನಸಂಪತ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೇವಿನ ಮರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮನೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.