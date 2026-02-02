English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಳನೀರು ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ದರ ಹೆಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಅವುಗಳ ಬಳಿಯೂ ಸುಳಿಯದೇ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.   

Last Updated : Feb 2, 2026, 03:02 PM IST
  • ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ
  • ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ನಿತ್ಯ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು
  • ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳು ಇವೆ?

ಬೇಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಹ, ಇವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು.. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಹುಷಾರ್‌!

ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹವು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪೋಶಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ, ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಆಗಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ಲಾದಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 

ಪ್ರತಿದಿನ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನಿಷಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಅಪಾಯ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.       

ಕೇವಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಎಳನೀರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಳನೀರಿನಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.  

ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ತಗುಲದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನನೀರು ಹೊಂದಿದೆ. ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಪೋಷಣೆಗೂ ಎಳನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಳನೀರು ದರ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಆಗಾಗ ಕುಡಿಯುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.        

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಳಿಯಂತೆ ಹಾವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ..? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ..!

ಎಳನೀರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ರಚನೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್‌ನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಡೇ, ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ ಸೇರಿ ಈ ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

