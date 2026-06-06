ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ದ್ವಿವೇದಿ ಎಂಬುವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ಯೋಗಾಸದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು.. ಶಶಿಪ್ರಭಾ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಠಿಣ ಆಸನಗಳು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಫಲವೇ ಹೊರತು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಅನುಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಏನನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? : ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ರಿಚಾ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರು, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಯದ ಮಿತಿ: ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 12 ವಾರಗಳ (ಅಂದರೆ ಮೊದಲ 3 ತಿಂಗಳು) ನಂತರವಷ್ಟೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಪಡೆದೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಸನಗಳು: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಗಾಸನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ತರಬೇತುದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಆಸನಗಳು: ಮಲಾಸನ, ವೀರಭದ್ರಾಸನ, ಭದ್ರಾಸ್ನ, ತಾಡಾಸನ, ಕೋನಾಸನ, ಬಾಲಾಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಇವುಗಳ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಲುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆರಿಗೆಗೆ (Normal Delivery) ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಯೋಗವು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.