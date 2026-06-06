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9 ತಿಂಗಳ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಕಠಿಣ ಯೋಗಾಸನ : ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತಜ್ಞರೇ ಶಾಕ್‌.. ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕಠಿಣವಾದ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 39 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಯೋಗದ ವಿಡಿಯೋ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಟಾಕ್‌ ಆಪ್‌ ದಿ ಟೌನ್‌ ಆಗಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 06, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:40 PM IST
9 ತಿಂಗಳ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಕಠಿಣ ಯೋಗಾಸನ : ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತಜ್ಞರೇ ಶಾಕ್‌.. ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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