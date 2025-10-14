ಕೂದಲು ಉದುರಲು ನಿಮ್ಮ ಬಾಚಣಿಗೆಯೂ ಕಾರಣ! ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೂದಲಾದರೂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ

Hair care tips : ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸರಿಯಾದ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬೋಳು ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಪೂರ್ಣಿಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ನಂದ ಕುಮಾರ್ ಮಂಡಲ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಸರಿಯಾದ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಿಕ್ಕು ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅಗಲವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಸಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ : ತುದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಬೇರುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ತುದಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಸಿ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚುವಾಗ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಕೂದಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗ, ಅದರ ಬೇರುಗಳು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಕೂದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುರಿಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವವರೆಗೆ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಪ್ಪ, ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಒಡೆಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.