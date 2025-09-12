English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆಯ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ವಿಗ್ರಹವಿಟ್ಟರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವುದು!

Elephant Statue for Home Direction: ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 12, 2025, 01:46 PM IST
    • ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಿಯಮ
    • ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ
    • ಆನೆಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ

ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ:
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆನೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಅರಮನೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆನೆಯು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ, ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮಹತ್ವ:
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶನು ಸ್ವತಃ ಗಜದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ವಿಘ್ನಹರ್ತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭ. ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ 5 ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

1. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಆನೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

2. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ
ಆನೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

3. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
ಆನೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

4. ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ
ಆನೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

5. ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶುಭ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು
ಆನೆಯ ವಿಗ್ರಹವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆ: ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮರದ ಪ್ರತಿಮೆ: ಇದು ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಫಟಿಕ ಅಥವಾ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ: ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಆನೆಗಳು: ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡಲು ಶುಭ ದಿಕ್ಕು

1. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು
ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

3. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ
ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

4. ವಾಸದ ಕೋಣೆ
ವಾಸದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

5. ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆ
ಈ ಮೂಲೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡಲು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

  • ಮುರಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ.
  • ಸೊಂಡಿಲು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
  • ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ನಂಬಿಕೆ:
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ, ಆನೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

