ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಾಕು.! ಒಂದೂ ಉದುರಲ್ಲ

Hair lose control : ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲುಗಿಂತ ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಅದುವೇ ಬೇಳೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ.
ಈ ಬೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣ: ನೆತ್ತಿಯ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಬ್ಬಿಣವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ: ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್: ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಸೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ