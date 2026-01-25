English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಔಷಧೀಯ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಗೋರಂಟಿ, 20 ಗ್ರಾಂ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 25 ಗ್ರಾಂ ಟೀ ಎಲೆ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 25, 2026, 11:45 AM IST
  • ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಬೂದು ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಗೋರಂಟಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ & ಚಹಾ ಎಲೆ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ
  • ಈ ಔಷಧೀಯ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಈ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್!‌ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..

ನೀವು ಕೂಡ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಗೋರಂಟಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಎಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...  

ಈ ಔಷಧೀಯ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಗೋರಂಟಿ, 20 ಗ್ರಾಂ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 25 ಗ್ರಾಂ ಟೀ ಎಲೆ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಎಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಣ್ಣು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ​​ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ..! ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕೂದಲು ಹೇಗಿದ್ದರೇ ಉತ್ತಮ.. ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾ, ಜಡೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾ?

ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ..  

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

