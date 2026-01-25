ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಈ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್!‌ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..

ನೀವು ಕೂಡ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಗೋರಂಟಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಎಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಈ ಔಷಧೀಯ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಗೋರಂಟಿ, 20 ಗ್ರಾಂ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 25 ಗ್ರಾಂ ಟೀ ಎಲೆ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಎಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ.
ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ..
