  • ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು!

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 21, 2025, 06:54 PM IST
  • ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮನೆಮದ್ದು
  • ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ

white hair home remedy: ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಎಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಬಯೋಟಿನ್, ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಮುಂತಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ, ಆಲಿವ್‌ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ ರಸ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಕಿ.

ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು, 3 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪದ 3 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್, ಐದು ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಯೆಟ್‌, ಜಿಮ್‌ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ.. ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

Chetana Devarmani

ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

