  • ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸರಳ ಪರಿಹಾರ!

weight loss: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:31 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು
  • ಈ ತಂತ್ರಗಳು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹದು

weight loss: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ, ನೀವು ದಣಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೀಲು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಚುರುಕಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ, ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ನೇಹಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರವಾದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಜಿಗಿತವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ (ಮೊಣಕಾಲು ಸ್ನೇಹಿ) ಸರಳವಾದ ಮನೆ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೈಯಲ್ಲಿ 6 ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ..? ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು ಏನು?

ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ..ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಥವಾ 80 ರಿಂದ 100 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವವರಿಗೆ, ಓಟ ಮತ್ತು ಏರೋಬಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಅದು ನೇಹಾ ಸೂಚಿಸುವ 'ಮೊಣಕಾಲು ಸ್ನೇಹಿ' ದಿನಚರಿ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇಹಾ ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

ನಿಂತಿರುವಾಗ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ
ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತು, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ. ಈ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡಿಮೆ-ಪರಿಣಾಮದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಜ್ಯಾಕ್
ಜಂಪಿಂಗ್ ಜ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಡಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಿರಿ, ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ. ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಇದು ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಒಳ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ತಲಾ 20 ಬಾರಿ (ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು) ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 5 ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೇಹಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಷ್ಣು ದಾದಾಗೆ "ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ" ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ..! ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

