ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸವರಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!

homemade mosquito repellent: ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಲುಭ ಉಪಾಯ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 7, 2025, 07:12 PM IST
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನವಿಡೀ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಸುತ್ತಲೇ ಇಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಜನರು ಅನೇಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಿರದ ಅಥವಾ ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 

ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿವೆ. ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೇಗೆ ಓಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಾಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲವಂಗ, ಒಂದು ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಒಂದು ಚಾಕುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ದುಂಡಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಒಂದು ಚಮಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದ ತಿರುಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ಈಗ ಈ ಟೊಳ್ಳಾದ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯೊಳಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. 

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೊಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಗೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಹಿಸಲಾರವು ಮತ್ತು ಅವು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

