Valentines Day; ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿವು.. ಕೊಹ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಧುರ ಪ್ರೀತಿ ಇವರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇದು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಮಿಂಚುವ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕವಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗಳು ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 2023ರ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು.
6 ಬಾಲ್ಗೆ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಲವ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು. ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ಕೀಚ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಯತ್ನಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲುವು ಕಂಡರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಂದರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಳಿಕ 2016 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಹಾಗೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಈ ಇಬ್ಬರು 1965 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಗ ಮೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಈ ಜೋಡಿ 1968 ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ದಿ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವಿಯ ಸಾಂಗ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಬಸ್ರಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಲವ್ ಮಾಡಿದರು. ಲವ್, ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ.
