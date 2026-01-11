ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತವೆ ಕೂದಲು.. ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು..! ದುಬಾರಿ ಏನಲ್ಲ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hair care tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಒಣ ಕೂದಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ, ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 11, 2026, 07:25 PM IST
    • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
    • ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
    • ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Natural hair care tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬನ್ನಿ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ.

ಸರಿಯಾದ ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. 

ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದು?

ಅರ್ಗಾನ್ ಎಣ್ಣೆ: ಇದನ್ನು ದ್ರವ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಒಣಗಿದ, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಕೂದಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜೊಜೊಬಾ ಎಣ್ಣೆ: ಇದು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತೂರಿಕೊಂಡು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್: ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಇತರ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ (ಔಡಲ): ಇದು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ.

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ: ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಆಳವಾಗಿ ಭೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ: ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅಂಶವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಸಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಅಥವಾ ನೆತ್ತಿಯ ಮಸಾಜರ್ ಬಳಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮರುದಿನ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

