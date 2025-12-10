English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ... ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ... ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

white hair remedy : ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:45 PM IST
  • ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Trending Photos

ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರದ ದರ
camera icon7
Gold price
ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರದ ದರ
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
camera icon6
BULLION MARKET
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕೂದಲು!
camera icon7
Hair care
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕೂದಲು!
ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ... ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

white hair remedy : ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಉದುರುವ ಕೂದಲಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೋಳು ತಲೆ ಭಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವ ಜೊತೆ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು. ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಿರಿ. ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ. 

ಮೂರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸಿ. ನಂತರ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಟ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದ ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Z Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಎಲ್ಲರಂತೆ ನೀವೂ ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹುಷಾರ್‌.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Hair care tipsWhite HairEgg Hair mask

Trending News