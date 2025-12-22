ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ! ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

Best Home Remedy To Darken White Hair: ಈ ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇರ್ ಡೈಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ಕೂದಲು ಆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾದರೂ ಇದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸುವ ಬದಲು ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
* ಶಾಂಪೂ (ನೀವು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಶಾಂಪೂ)
* ನಿಂಬೆರಸ
* ಕಾಫಿ ಪುಡಿ
* ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಮಿಕ್ಸ್:
ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಂಪೂ ಹಾಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ:
ನಿಂಬೆರಸ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿಟ್ಟ ಶಾಂಪೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆಗುಂದಿದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಕಾಂತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.