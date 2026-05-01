Best snake repellent plant : ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 50 ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಸಾಆವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾವುಗಳ ಸನೀಹ ಹೋಗಲು ಯಾರು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ.
ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲಲೋ ಇಲ್ಲವೇ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಲೋ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಇವು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾವುಗಳು ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾವುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 2500 ರಿಂದ 3000 ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಳಸಿ ಗಿಡ : ತುಳಸಿ ಪವಿತ್ರ ಗಿಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಡಿ ಅಥವಾ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕ. ಹಾವುಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾವು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ : ಉದ್ದವಾದ, ಮೊನಚಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾವು ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಹಾವುಗಳು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಪುದೀನ ಗಿಡ: ಪುದೀನ ತಾಜಾ ಪರಿಮಳ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನುಸುಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪುದೀನ ಗಿಡ ನೆಡಿ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವೂ ಆಗಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯ : ಈರುಳ್ಳಿಯ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾವು ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನೆಡಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹರಡಿ.
ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡ: ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳು ಕಟುವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಚೆಂಡುಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ.