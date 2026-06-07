Snake Repellent Plant: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಕರಡಿ, ಚಿರತೆಗಳಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಆ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹಾವುಗಳು ಬಹಳ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಆ ಗಿಡ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಣ್ಣ ಕಡಿತ ಕೂಡ ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಇವು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾವುಗಳು ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ:
ತುಳಸಿ: ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಗಿಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಡಿ ಅಥವಾ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕ. ಹಾವುಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾವು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನ: ಪುದೀನ ತಾಜಾ ಪರಿಮಳ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನುಸುಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪುದೀನ ಗಿಡ ನೆಡಿ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವೂ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಉದ್ದವಾದ, ಮೊನಚಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾವು ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಹಾವುಗಳು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ: ಈರುಳ್ಳಿಯ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾವು ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನೆಡಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹರಡಿ.
ಚೆಂಡು ಹೂವು: ಇವುಗಳು ಕಟುವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಚೆಂಡುಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.)