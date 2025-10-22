ಈ ವಿಶೇಷ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ..!

Weight loss tips : ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಹಾ ಕಷಾಯಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು, ಆ ವಿಶೇಷ ಚಹಾ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪುದೀನ ಚಹಾ: ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಔಷಧವನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾವು ಅಜೀರ್ಣ, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಹಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ತಾಜಾ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪುದೀನ ಚಹಾವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಲವಂಗ ಚಹಾ : ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಲವಂಗವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯುಜೆನಾಲ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಲವಂಗವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಜೀರಿಗೆ ಚಹಾ : ಜೀರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀರಿಗೆ ವಾಯು, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ಸೋಸುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.