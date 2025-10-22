English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಈ ವಿಶೇಷ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ..!

ಈ ವಿಶೇಷ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ..!

Weight loss Tea : ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಹಾಗಳು ವಾಯು ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಹಾ, ಕಷಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 22, 2025, 07:14 PM IST
    • ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
    • ಆ ವಿಶೇಷ ಚಹಾ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು?
    • ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಟೀಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ

ಈ ವಿಶೇಷ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ..!

Weight loss tips : ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಹಾ ಕಷಾಯಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು, ಆ ವಿಶೇಷ ಚಹಾ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪುದೀನ ಚಹಾ: ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಔಷಧವನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾವು ಅಜೀರ್ಣ, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಹಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ತಾಜಾ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪುದೀನ ಚಹಾವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಲವಂಗ ಚಹಾ : ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಲವಂಗವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯುಜೆನಾಲ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಲವಂಗವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಜೀರಿಗೆ ಚಹಾ : ಜೀರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀರಿಗೆ ವಾಯು, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ಸೋಸುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Weight lossweight loss tipsWeight Loss TeashealthHealth benefits

