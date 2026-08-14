/ಸೀದ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌..! ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗುತ್ತೆ

Pressure cooker cleaning hacks : ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಸೀಟಿ ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್ ಗಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಈ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ ಅಥವಾ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹರಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿ ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯ ಕಣಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಒತ್ತಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೋಗದೆ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ ಬೆರೆಸಿ, ಸೀಟಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಂದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರಬ್ಬರ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ತನ್ನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಎರಡೂ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದರೆ ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ; ಇವು ಕುಕ್ಕರ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.