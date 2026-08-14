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ಸೀದ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌..! ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗುತ್ತೆ

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು, ಸೀದಿದ ಗುರುತುಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಬೀಳುವುದು ತೀರಾ ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಬಲವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 14, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:52 PM IST
ಸೀದ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌..! ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗುತ್ತೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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