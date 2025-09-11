English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಡಿಮೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಕ್ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

beer buzz: ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅದೇನೆಂದರೇ ಎಷ್ಟೇ ಕುಡಿದರೂ ಕಿಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು.. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಕ್ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 11, 2025, 03:34 PM IST
  • ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ
  • ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಕ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ

ಕಡಿಮೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಕ್ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

faster alcohol kick: ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಕ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ, ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಗ್ಗದ, ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಕ್ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್, ಬಡ್‌ವೈಸರ್, ಕಾರ್ಲ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 8% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. 650 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 120-150 ರೂ. ಇದು ಅಗ್ಗದ, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಡ್‌ವೈಸರ್‌ನಲ್ಲಿ 5% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ 65 ನಂತಹ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ತಿಂಡಿಗಳು ಬಿಯರ್‌ನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಕಡಿಮೆ ಬಿಯರ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಕ್ ಪಡೆಯಲು, ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 4-7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ವೇಗವಾಗಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರ್ ಗಳು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವವರು ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಬಿಯರ್ ... ತನ್ನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

ನೀವು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು 650 ಮಿಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ... 30-45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿಕ್ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಂಟ್ (330 ಮಿಲಿ) ಬಿಯರ್‌ನ ಬೆಲೆ 80-100 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುವ ಬಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೇವರ್ಡ್ಸ್ 5000 ನಂತಹ ಬಿಯರ್‌ಗಳು 7-8% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಿಯರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ 650 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಗೆ 130-160 ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುವ ಬಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಬಿಯರ್‌ಗೆ ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಕ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಿಯರ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ.. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಿತವಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ..  

