Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 29, 2025, 12:23 PM IST
  • ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಸಾಕು
  • ಏಕೆಂದರೇ ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ

ಒಂದು ಪೆಗ್ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕು? ಕುಡಿಯುವವರು ಖಂಡಿತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ..

whisky taste: ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು? ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕುಡಿಯಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ಸ್ವೀಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸುವಾಸನೆಯ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊರತರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತ ABV (ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ವಿಸ್ಕಿ, ಅರ್ಧ ನೀರು) ಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರನ್ನು 20 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ವಿಸ್ಕಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುಮಾರು 60 ಮಿಲಿ ವಿಸ್ಕಿಯು 12 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು.

ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಐಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತದಂತಹ ಬಿಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಐಸ್ ಜೊತೆ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಐಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು ಮತ್ತು ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೌರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ವಿಸ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಮಿಜುವಾರಿ" ಎಂಬ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದೆ.

ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಸಾಕು. ಏಕೆಂದರೇ ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾನೀಯದ ರುಚಿ ಬೇಗನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ, ನೀವು ಯಾವ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು? ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನೀರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಟಲ್ ನೀರಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ರುಚಿಯೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ವಿಸ್ಕಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಿಸ್ಕಿಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. "ಇದು ತಪ್ಪು" ಅಥವಾ "ಇದು ಸರಿ" ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.. 

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

