ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ! ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ

Bhringraj for Hair : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ನೀವು ಭೃಂಗರಾಜ ಎಲೆಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಕೂದಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೃಂಗರಾಜ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಶುಷ್ಕತೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭೃಂಗರಾಜ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭೃಂಗರಾಜ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ತುರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಭೃಂಗರಾಜದಿಂದ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೈಯರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ನ ಶಾಖ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಕೂದಲನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಭೃಂಗರಾಜ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಭೃಂಗರಾಜದ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಊತ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಭೃಂಗರಾಜ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು.