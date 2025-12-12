English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ! ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ

ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ! ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ

Winter Hair care : ಋತು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 12, 2025, 09:06 PM IST
ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ! ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ

Bhringraj for Hair : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ನೀವು ಭೃಂಗರಾಜ ಎಲೆಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಕೂದಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೃಂಗರಾಜ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಶುಷ್ಕತೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭೃಂಗರಾಜ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು ಪಕ್ಕಾ..

ಭೃಂಗರಾಜ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ತುರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಭೃಂಗರಾಜದಿಂದ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ಯಾರು? ಪುರುಷರಾ, ಮಹಿಳೆಯರಾ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಗೋತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಡ್ರೈಯರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್‌ನ ಶಾಖ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಕೂದಲನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಭೃಂಗರಾಜ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಭೃಂಗರಾಜದ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಊತ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಭೃಂಗರಾಜ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

