ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ.. ಇವರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ರಾಣಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

numerology: ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 4, 2025, 04:37 PM IST
  • ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಜನಿಸಿದ ರಾಶಿಚಕ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
  • ಅವರು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ.. ಇವರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ರಾಣಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

zodiac signs: ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಜನಿಸಿದ ರಾಶಿಚಕ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ರಾಣಿಯಂತೆ ಇರುವುದು ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವುದು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಣಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಜನವರಿ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ತಮ್ಮ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಗು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಡುವಳಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾದರೇನತೆ, ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಯಾದಿಪತಿಗಳು..! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯಮವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶಪ್ರವಾಸದ ಚಾನ್ಸ್‌..

ಏಪ್ರಿಲ್
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಧಾನವು ಅವರನ್ನು ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ನವೆಂಬರ್
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಳವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾಶೀಲತೆಯು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಂತ ಆದರೆ ಭವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು, ಸೊಳ್ಳೆ ಸಿಗಲ್ಲ..! ಪರಿಸರದ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಶಾಕ್‌..

ಡಿಸೆಂಬರ್
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಾಯಕರಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತದೆ ತಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಮನೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 

