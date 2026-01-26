ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಾ.. ಈ ಆಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವೈಟ್‌ ರೈಸ್‌ ನೀವು ತಿನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ!

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೇ ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಲಾವ್, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕೆಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾದರಿಯ, ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗೀಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟಿನ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಿಂದ ಆಹಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇವು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಫೈಟೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಶ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಯಕೃತ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್- 2 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವವರು ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ, ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
