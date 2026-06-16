Black umbrella benefits science: ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದು ಹವಾಮಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಛತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೆ, ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಛತ್ರಿಗಳು ಏಕೆ ಕಪ್ಪು? ಸರಿ, ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನೇರವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಛತ್ರಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ದೇಹವನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ತಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಛತ್ರಿ ದೇಹದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ UV, A, ಮತ್ತು UV B ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವು ಬೇಗನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಟಿವಿ9 ತೆಲುಗು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.