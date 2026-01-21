English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಬದುಕುವ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಈ ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿಗಳು..

ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಬದುಕುವ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಈ ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿಗಳು..

Blood drinking creatures: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಲು ಆಹಾರವಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 21, 2026, 05:16 PM IST
  • ಈ ಜೀವಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಬದುಕುತ್ತವೆ
  • ಭಯಾನಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಬದುಕುವ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಈ ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿಗಳು..

Blood drinking creatures: ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನದೇ, ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿ’ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬದುಕಲು ರಕ್ತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜಿಗಣೆಗಳು ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಮಣ್ಣಿನ ಹುಳುಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಜಿಗಣೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಹೀರುವಾಗ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಂತೆ ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜಿಗಣೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿ ಬಾವಲಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ರಕ್ತವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಪಶುಸಂಪತ್ತಿಯ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.

ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿ ಬಸವನ ಹುಳುಗಳು ಸಿಸಿಲಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಲಗಿರುವ ಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ಕೊಳವೆಯಂತಹ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಮೀನಿಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೆಂದು ಮರಗಟ್ಟುವ ದ್ರವವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದರಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಉಣ್ಣಿ (ಟಿಕ್) ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಶೇರುಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ, ರೋಗ ಹರಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
 

