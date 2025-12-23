ಮಧುಮೇಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮದ್ಯ! ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌

Blood Sugar Control Alcohol : ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಹೊರಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಎಂದರೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾನೀಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಪುರುಷರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾನೀಯಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಿಂದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿಯುವ (ಹೈಪೊಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ) ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ‘ಲೈಟ್ ಬಿಯರ್’ಗಳು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಿತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ.
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿನ್ ಅಥವಾ ವೋಡ್ಕಾ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸರಳ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ವೋಡ್ಕಾ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಟಿನಿ ಹೋಲುವ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೈನ್ ಸೇವಿಸುವವರು ‘ಡ್ರೈ’ ಅಥವಾ ‘ಒಣ’ ವೈನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಂಪು ವೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಮೀರಬಾರದು.
ಪಿನಾ ಕೊಲಾಡಾ, ಮಾರ್ಗರಿಟಾ, ಸಿಹಿ ವೈನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಮಿ ಲಿಕ್ಕರ್ಗಳಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ತುಂಬಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದೂರವಿಡುವುದು ಒಳಿತು. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು “ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು” ಅಲ್ಲ; ಜಾಗ್ರತೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೇ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಂತ್ರ.