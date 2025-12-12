English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ ಈ ನೀಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ! ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

Blue Banana health benefits : ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಂಪು, ಕಂದು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಹುಷಃ ಈ ವಿಚಾರ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ಇದೀಗ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 12, 2025, 08:05 PM IST
    • ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಂಪು, ಕಂದು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.
    • ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿರಬಹುದು.
    • ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ ಈ ನೀಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ! ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

Health tips in Kannada : ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಕೆಂಪು, ಕಂದು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಜಾವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ರೂ 348 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ನೀಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6 ಇರುತ್ತವೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ... ಬೂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ

ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಬಿ 6 ಪ್ರಮಾಣವು ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ: ನೀಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ. ನೀವು ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತರಕಾರಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ, ಜಿರಳೆ, ಹಲ್ಲಿ, ನೊಣಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ!

ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ನೀವು ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಹಾರಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿವೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಹಾರದ ಹಂಬಲವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ: ಹೆಲ್ತ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಳದಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಕರಗುವ ನಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾದಾಗ ಕರಗುವ ನಾರು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

