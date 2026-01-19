English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ?

ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ?

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 19, 2026, 02:38 PM IST
  • ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ ಹಾನಿಕರವೇ
  • ಬ್ಲೂಟೂತ್‌ನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿದ್ಯಾ

ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ?

Earphones: ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರ ಚಿಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಡ್ರೈ ಸವಿಯಿರಿ: ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅವು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ಹಿಡಿದಂತೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 

ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವೇ? ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಚಿಗನ್ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಜೇ ಜಗನ್ನಾಥನ್ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025 ರಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ.. ಅವರು ಏರ್‌ಪಾಡ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿವೆ. "ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಕಿರಣವು "ಅಯಾನೀಕರಿಸದ" ಪ್ರಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎನ್‌ಎಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ತರ್ಕವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣ ಹೊರಸೂಸುವ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಾರಗಳು ನಕಲಿ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸಾಧನಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್‌ಟಿಪಿ) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಇಲಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರೇಡಿಯೋಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡವು. ಇದು ಗಂಡು ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು US FDA (ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು FDA ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಕಿರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ಜಗನ್ನಾಥನ್ ಅವರಂತಹ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕಾ.. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು!
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

