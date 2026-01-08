English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈಗಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌, ಮೊಬೈಲ್‌ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 8, 2026, 07:58 PM IST
  • ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಲು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು
  • ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು
  • ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಆಗಾಗ ಆಫ್‌, ಆನ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದಾ?

ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ರೆಸಿಪಿ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಟರೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.     

ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿ ಎಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಕನ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಇರದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರೋಟಿನ್‌, ವಿಟಮಿನ್‌ ಎ,ಡಿ, ಬಿ12, ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವ ಎ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.     

ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿರಲಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಡಲು ಹೋಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಆಗಾಗ ಆಫ್‌, ಆನ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟಗಳನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ತೆಯಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಟು ಅಂಟಾದ ಮೈಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಕೆಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

